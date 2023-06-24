Росія: ЗМІ пишуть про «вагнерівців» у Ростові, Пригожин заявляє про контроль над військовими об’єктами

Місцеві медіа Ростова-на-Дону повідомляють про присутність найманців ПВК «Вагнер» у місті зранку 24 червня. Так, місцеве видання «Тютина» оприлюднило відео від підписників, на якому бронетехніка проїжджає повз військових Росгвардії. Журнал визначив, що відео зняли на вулиці Зеленого кільця в Ростові.

За його даними, в складі колони є кілька цивільних пікапів, якими користуються «вагнерівці».

Пізніше портал 161.ru опублікував відео проходу колон бронетехніки проспектом Шолохова в Ростові. Видання стверджує, що, ймовірно, найманці «Вагнера» оточили в Ростові не лише штаб Південного військового округу, а й будівлі главку МВС, управління ФСБ, адміністрації Ростова та одного з відділів поліції.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин протягом ночі публікував голосові повідомлення про те, що підрозділи компанії нібито перетнули державний кордон Росії та «заходять до Ростова», не зустрічаючи опору від прикордонників та солдатів строкової служби.

Крім того, Пригожин повідомив, що Генштаб Росії нібито дав команду підняти літаки та відкрити вогонь по колонах ПВК «Вагнер», але пілоти, за його словами, відмовилися виконувати це завдання.

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Пізніше Пригожин заявив, що один з гелікоптерів, які відкрили вогонь по колоні, був збитий розрахунками ПВК «Вагнер». Згодо було повідомлення, що збито загалом три гелікоптери. Ця інформація офіційно не підтверджена.

Із Ростова-на-Дону і Краснодарського краю надходять повідомлення, що перестали працювати громадські камери зовнішнього спостереження. Місцеві видання пишуть, що в’їзди до Ростова-на-Дону перекрито, у повітря підняті гелікоптери, підтягнуто військову техніку. Також повідомляється про перекриття федеральної траси М4 «Дон».

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв увечері в п’ятницю у своєму телеграм-каналі закликав мешканців області не виходити з дому без необхідності.

Близько 5-ї години ранку за московським часом у суботу уряд Воронезької області сповістив жителів, що «трасою М-4 Дон рухається колона військової техніки», і попросив громадян тимчасово утриматися від поїздок шосе. Воронезька влада не уточнила приналежність колони. Аналогічний заклик опублікував губернатор сусідньої Липецької області Ігор Артамонов.

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин також заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

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На відео Пригожин розмовляє із заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим та генералом Володимиром Алексєєвим, який напередодні звертався до «вагнерівців» із закликом зупинитися і називав те, що відбувається, спробою державного перевороту. Ролик записаний на подвір’ї штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Пресслужба Пригожина також опублікувала його відеоповідомлення. На ньому, поміж іншого, Пригожин стверджує, що всі військові об’єкти Ростова під контролем ПВК, а «начальник Генштабу втік звідси, щойно дізнався, що ми підходимо».

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. За його словами, «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК «Вагнер» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Водночас Дмитро Пєсков запевнив, що президент РФ Володимир Путін «у курсі ситуації» навколо Пригожина.