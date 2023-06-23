ЗМІ: в Москві по тривозі підняли ФСБ, запроваджується план «Фортеця»

Московське управління Федеральної служби безпеки начебто «підняли по тривозі», а на трасі Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону виставляють блокпости, повідомляє російська служба BBC.

Близькі до спецслужб та армії джерела повідомили виданню, що на трасі «Дон» (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СОБР (Спеціального загону швидкого реагування) «виставляють блокпости, а черговим на блокпостах наказано відкривати вогонь на ураження, «в разі виникнення загрози». Все це відбувається через заяви засновника угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євгена Пригожина.

«Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували», – пише видання.

Крім цього, росЗМІ повідомляють, що в Москві силовиків перевили у підвищену готовність, також там запроваджується план «Фортеця».

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерстяво оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

«Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена», – сказав Пригожин у звуковому повідомленні в телеграм-каналі.

Згодом очільник «вагнерівців» заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу «втік із Ростова», де перебував.

«Нас 25 тисяч, і ми йдемо розбиратися, чому в країні твориться безлад. 25 тисяч очікують у тактичному резерві, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, приєднуйтеся, треба закінчувати з цією ганьбою», – таке звукове повідомлення телеграм-канал Пригожина оприлюднив о 21:49.

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання «ПВК Вагнера» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Водночас Дмитро Пєсков запевнив, що президент РФ Володимир Путін «у курсі ситуації» навколо Пригожина.