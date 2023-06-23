У Росії «іноагентами» визнали вісім людей і дві організації

Міністерство юстиції Росії 23 червня оголосило «іноземними агентами» наукового журналіста Іллю Колмановського, колишнього кандитата в депутати Державної думи та доцента Московського державного університету Михайла Лобанова та одного з колишніх керівників нафтової компанії «ЮКОС» та колишнього ректора Російського державного гуманітарного університету Леоніда Невзліна. Про це повідомляє сайт російського відомства.

Також до списку потрапили депутати Московської міської думи Євген Невзлін та Євген Ступін, петербурзький правозахисник та координатор «Руху свідомих відмовників» Олександр Бєлік, колишній депутат петербурзького муніципального округу «Володимирський» Віталій Бовар, дослідник радянських репресій та правозахисник Роберт Латипов.

Крім того, «іноземними агентами» оголошено «Рух свідомих відмовників» та комʼюніті-центр «Дія».

Законодавство дозволяє включати громадян до списку агентів практично довільно, наголошують правозахисні організації. Оголошені іноагентами зобовʼязані маркувати свої публічні повідомлення, вести звітність одержання та витрат грошей, вони уражені в багатьох правах. Вони не можуть брати участь у виборчих кампаніях, викладати у державних вишах, працювати в органах влади або бути при них експертами.

Міністерство юстиції вважає іноземними агентами понад 450 осіб та організацій, зокрема правозахисників, журналістів, організації, які займаються вирішенням соціальних та екологічних проблем, іноземних громадян, іноземні ЗМІ та компанії.

Більшість іноагентів заявляють про свою незгоду з цим статусом. Правозахисні організації зазначають, що включення до реєстру проводяться фактично довільно, а учасники зазнають необґрунтованих обмежень.