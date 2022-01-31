Міжнародний «Меморіал» оскаржив рішення щодо ліквідації

Міжнародне історико-просвітницьке товариство «Меморіал» подало апеляційну скаргу на рішення Верховного суду Росії щодо своєї ліквідації. Про це проєктові Радіо Свобода Сибирь.Реалии повідомили у пресслужбі «Меморіалу».

Коли саме було подано апеліцію не вказується. Але раніше «Міжнародний Меморіал» заявляв про намір оскаржити рішення суду щодо ліквідації та знайти законні способи продовжувати роботу.

28 грудня 2021 року Верховний суд Росії 28 грудня ухвалив рішення про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» «Міжнародного Меморіалу». Із позовом до суду звернулася Генеральна прокуратура Росії. Формальна причина – кілька адміністративних протоколів, складених близько року тому за нібито допущені організацією порушення закону про НКО-іноагенти.

Наступного дня Московський міський суд ухвалив таке саме рішення щодо правозахисного центру «Меморіал». Це одна з найстаріших організацій, яка займається дослідженнями репресій у СРСР та переслідувань у Росії, вона була створена ще у 1989 році за участі Андрія Сахарова.

США та ЄС засудили ліквідацію «Міжнародного Меморіалу» в Росії. Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив жаль через рішення ліквідувати «Меморіал», який «відіграє важливу роль у збереженні пам'яті про політичні репресії та порушення прав людини».

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що ліквідація «Меморіалу» відображає скорочення «незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії». Він закликав російську владу припинити переслідування правозахисників.