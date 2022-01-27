Ліквідований у Росії «Меморіал» висунули на Нобелівську премію миру

Група парламентаріїв з Естонії висунула правозахисне товариство «Меморіал» кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру. Як йдеться на сайті «Меморіалу», ця група депутатів виступає на підтримку опозиціонера Олексія Навального та інших російських політв’язнів.

Під час висування було вирішено не уточнювати, яку саме юридичну особу номінувати: «В очах міжнародної громадськості «Меморіал», біля витоків якого стояв А.Д.Сахаров, єдиний, «Міжнародний Меморіал» та правозахисний центр – його частини».

28 грудня 2021 року Верховний суд Росії 28 грудня ухвалив рішення про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» «Міжнародного Меморіалу». Із позовом до суду звернулася Генеральна прокуратура Росії. Формальна причина – кілька адміністративних протоколів, складених близько року тому за нібито допущені організацією порушення закону про НКО-іноагенти.

Наступного дня Московський міський суд ухвалив таке саме рішення щодо правозахисного центру «Меморіал». Це одна з найстаріших організацій, яка займається дослідженнями репресій у СРСР та переслідувань у Росії, вона була створена ще у 1989 році за участі Андрія Сахарова.

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США та ЄС засудили ліквідацію «Міжнародного Меморіалу» в Росії. Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель висловив жаль через рішення ліквідувати «Меморіал», який «відіграє важливу роль у збереженні пам'яті про політичні репресії та порушення прав людини».

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що ліквідація «Меморіалу» відображає скорочення «незалежного громадянського суспільства, ЗМІ та продемократичних активістів у Росії». Він закликав російську владу припинити переслідування правозахисників.

«Міжнародний Меморіал» має намір оскаржити рішення суду та знайти законні способи продовжувати роботу.