У Росії назвали нових «іноагентів», у списку – народжений в Україні режисер

Російське міністерство юстиції 16 червня поповнило список так званих «іноземних агентів». Ними оголошені економіст Сергій Алексашенко, народжений в Україні режисер Віталій Манський, політик Лев Шлосберг та дві журналістки російської служби Радіо Свобода – Юлія Парамонова та Світлана Прокопʼєва.

Крім того, до списку потрапили далекосхідне регіональне видання «Весьма» та антивоєнний фонд «Вільна Якутія», який виступає за незалежність регіону від Росії.

Законодавство дозволяє включати громадян до списку агентів практично довільно, наголошують правозахисні організації. Оголошені іноагентами зобовʼязані маркувати свої публічні повідомлення, вести звітність одержання та витрат грошей, вони уражені в багатьох правах. Вони не можуть брати участь у виборчих кампаніях, викладати у державних вишах, працювати в органах влади або бути при них експертами.

Міністерство юстиції вважає іноземними агентами понад 450 осіб та організацій, зокрема правозахисників, журналістів, організації, які займаються вирішенням соціальних та екологічних проблем, іноземних громадян, іноземні ЗМІ та компанії.

Більшість іноагентів заявляють про свою незгоду з цим статусом. Правозахисні організації зазначають, що включення до реєстру проводяться фактично довільно, а учасники зазнають необґрунтованих обмежень.