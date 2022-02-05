Росія: силовики хочуть перевірити «Міжнародний Меморіал» за статтею про реабілітацію нацизму

Слідчий комітет Росії розпочав перевірку товариства «Міжнародний Меморіал» після звернення руху «Ветерани Росії». Рух вимагає притягнути «Меморіал» до відповідальності «за реабілітацію нацизму», повідомляють російські ЗМІ.

Голова правління товариства Ян Рачинський повідомив, що його вже викликали до слідчих.

«Ветерани Росії» звернулися до Слідчого комітету і Генпрокуратури Росії 27 грудня, напередодні слухань про ліквідацію «Міжнародного Меморіалу» у Верховному суді.

Представники руху у відкритому листі стверджували, що виявили у списку жертв політичних репресій, який складає «Меморіал», імена 19 «нацистських посібників, на руках яких кров мирних громадян».

«Меморіал» вважає, що прокуратура використала звернення «Ветеранів Росії» без жодної перевірки. У роз’ясненні щодо цих претензій «Меморіал» вказує, що з 19 «нацистських посібників», згаданих у зверненні «Ветеранами Росії», 16 реабілітовані переважно органами прокуратури, чотири особи зі списку «Ветеранів» фігурують на сайті Міністерства оборони Росії «Пам’ять народу» – у розділі «Герої війни».

За статтею про реабілітацію нацизму в Росії загрожує до п’яти років ув’язнення.

«Ветерани Росії» у жовтні 2021 року скаржилися до Слідчого комітету та Генпрокуратури Росії на репера Моргенштерна, який засумнівався у необхідності витрачати мільйони на святкування Дня Перемоги. Слідчі розпочали перевірку висловлювань репера. У листопаді стало відомо, що Моргенштерн виїхав із Росії.

У січні «Ветерани Росії» поскаржилися до Слідчого комітету та Генпрокуратури на письменника Віктора Шендеровича, визнаного ЗМІ-«іноагентом». Автори заяви вимагали притягнення Шендеровича до кримінальної відповідальності за статтею про реабілітацію нацизму. Шендерович залишив Росію.

Раніше історико-просвітницьке товариство «Міжнародний Меморіал» подало до Верховного суду Росії клопотання про зупинення ліквідації.

28 грудня 2021 року Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію внесеного до реєстру «іноземних агентів» «Міжнародного Меморіалу». Із позовом до суду звернулася Генеральна прокуратура Росії. Формальна причина – кілька адміністративних протоколів, складених близько року тому за нібито допущені організацією порушення закону про некомерційні організації – іноагенти.

Наступного дня Московський міський суд ухвалив таке ж рішення щодо правозахисного центру «Меморіал». Це одна з найстаріших організацій, яка займається дослідженнями репресій у СРСР і переслідувань у Росії, вона була створена ще у 1989 році за участю Андрія Сахарова.