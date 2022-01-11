Письменник Віктор Шендерович оголосив про виїзд із Росії

Російський письменник, сатирик, драматург Віктор Шендерович оголосив про своє рішення виїхати з Росії, зважаючи на «перспективу позбавлення волі».

30 грудня минулого року російський Мін’юст вніс Шендеровича до реєстру «фізосіб, які виконують функції ЗМІ – іноземних агентів», однак свій від’їзд він пов’язує не з отриманням цього статусу, а з кримінальною справою про наклеп на «кухаря Путіна» Євгена Пригожина.

«Я завжди приходив за повістками на допити і в суди. Почасти з цікавості, частково з довіри до долі і віри, набутої в дитинстві – в торжество якщо не добра, то здорового глузду. Так воно і було з часів першого переслідування за програму «Ляльки», транзитом через усі автозаки, адміністративки та нові карні злочини «нульових» – до мільйонного штрафу часів «підкорення Криму» та нових автозаків… Але від особистої участі у кримінальній справі, яка мені світить за заявою «кремлівського кухаря» Пригожина, я, мабуть, утримаюся, і саме зі здорового глузду», – написав Шендерович у фейсбуці.

Куди саме він виїхав, Шендерович не повідомив, вказавши, що «вирішив перечекати зовні».

Пригожин, який уже виграв справу про захист честі, гідності та ділової репутації у «Еха Москви» і Шендеровича (з радіостанції стягнуто мільйон рублів, із сатирика – сто тисяч), вирішив продовжити боротьбу, скориставшись кримінальною статтею про наклеп. Суд у Петербурзі вже визнав такими, що не відповідають дійсності твердження Шендеровича про те, що Пригожин спонсорує «ПВК Вагнера» і «є вбивцею», тепер же юристи Пригожина хочуть притягнути Шендеровича до кримінальної відповідальності за виголошення цих фраз.