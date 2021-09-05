Харчування на 4 мільярди: як «кухар Путіна» годує «Артек»

Компанія, пов'язана з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, з 2015 року займається харчуванням дітей, які відпочивають в «Артеку». Щорічно ЗАТ «Комбінат дошкільного харчування» («Комбинат дошкольного питания») без конкурсу отримує контракти на постачання продуктів у дитячий центр у межах державного замовлення. Суми деяких контрактів, укладених між «Артеком» і «КДХ» («КДП»), перевищували мільярд рублів, а всього за останні шість років, за підрахунками проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, близька до Пригожина структура заробила понад чотири мільярди.

Як і шість років тому, сьогодні ЗАТ «Комбінат дошкільного харчування» ‒ єдиний постачальник продуктів для «Артеку» ‒ дитячого центру, розташованого на Південному узбережжі Криму, який має майже столітню історію.

Перший і другий контракти на постачання їжі для дітей, які відпочивають на ПБК, були укладені ще у 2019 році. І відразу на два роки. Їхня сукупна вартість ‒ понад один мільярд рублів. Тендер щодо цих закупівель не проводився, ЗАТ «КДХ» отримало обидва державних контракти без конкурсу.

Разом із тим навіть сукупна вартість цих двох контрактів ‒ не найбільший заробіток «Комбінату дошкільного харчування» у договірних відносинах з «Артеком». Так, наприклад, наприкінці 2016 року керівництво дитячого центру опублікувало закупівлю на постачання продуктів на 2017 і 2018 роки. Сума контракту склала понад 2,5 мільярда рублів. Схема вибору постачальника була ідентичною ‒ конкурс, як і з нинішнім контрактом, не проводився.

Інші контракти, укладені між «Артеком» і «КДП», виглядають дещо скромнішими. При цьому їхня ціна все одно варіюється від декількох мільйонів до декількох сотень мільйонів рублів кожної закупівлі.

Усього з 2015 року «Комітет дошкільного харчування» ставав підрядником «Артеку» шість разів.

Небезпечні зв'язки

«Комбінат дошкільного харчування» ‒ великий гравець на російському ринку кейтерингових послуг. Якщо проаналізувати активність компанії у сфері державних підрядів, стає очевидно, що переважно «КДХ» працює з московськими освітніми установами: середніми школами, коледжами та ліцеями.

В останні шість років «Артек» ‒ чи не єдиний замовник послуг «КДХ», який розташований поза межами російської столиці.

Сам «Комбінат» також зареєстрований у Москві на вулиці Якірна, 6. За цією ж адресою зареєстровані ще дві компанії «Школяр-ПЗ» («Школьник-ЮЗ») та «Московський школяр» («Московский школьник»). Дві останні структури мають однакові контактні відомості з компанією «АВК», яку заснував Євген Пригожин ‒ російський бізнесмен, відомий, як «кухар Путіна».

Те, що декілька років тому «КДХ» була серед кількох кейтерингових активів, які перейшли під контроль Пригожина, також писав РБК із посиланням на декілька джерел у цьому сегменті ринку.

Сам Євген Пригожин заперечує свій зв'язок з цими компаніями. Отримати його коментар на момент публікації матеріалу не вдалося. У «Комітеті дошкільного харчування» не відповіли на запит Крим.Реалії.

Одна з компаній-сусідок «КДХ» ‒ «Московський школяр». Саме вона постачала продукти в школи та дитячі садки Москви, де у 2018 році відбулося масове отруєння дітей.

«Кухар Путіна» та «господар ПВК»

Основним кейтеринговим активом Пригожина є компанія «Конкорд». Вона працює на ринку з середини 90-х років.

Окрім цього бізнесмен володіє низкою ресторанів. Деякі з них стали відомі завдяки організації харчування вищих посадових осіб Росії. У 2002 році в «New Island» ‒ одному з ресторанів Пригожина ‒ відбувалася зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Джорджа Буша-молодшого, а через рік Путін відсвяткував у цьому ж ресторані свій день народження.

Через близькість до президента Росії Пригожина регулярно називають у ЗМІ «кухарем Путіна».

Окрім ресторанного та кейтерингового бізнесу, Пригожин активно інвестує у ЗМІ. Він є засновником «Агентства інтернет-досліджень», більше відомого, як «фабрика тролів», ‒ організації, співробітники якої займалися розміщенням постів і коментарів провладної спрямованості в соцмережах.

Пригожина також називають «господарем» «ПВК Вагнера» ‒ неофіційного збройного формування, організованого у 2014 році, воно брало участь у збройних зіткненнях на сході України, у Сирії, Лівії, Судані, ЦАР та інших країнах.

Без претензій

На момент написання матеріалу представники «Артеку» не відповіли на запит Крим.Реалії щодо своєї співпраці з «Комбінатом дошкільного харчування». Разом із тим на офіційному сайті дитячого центру харчуванню присвячений окремий розділ.

Харчування в «Артеку» ‒ комплексне, п'ятиразове, проводиться за принципом «шведського столу». Між прийманням їжі не проходить більше ніж чотири години, вказано на офіційному сайті дитячого центру.

Згідно з документацією, опублікованою на сайті державних закупівель, представники «Артеку» регулярно виписують на адресу «КДХ» акти приймання робіт. Судячи з цієї інформації, загалом дитячий центр і близька до Євгена Пригожина структура своєю співпрацею задоволені.

В усіх вивчених кореспондентом Крим.Реалії актах було зазначено, що якість наданих послуг відповідає умовам контракту, а претензії у замовника до виконавця відсутні.