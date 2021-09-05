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Харчування на 4 мільярди: як «кухар Путіна» годує «Артек»

Діти в міжнародному дитячому центрі «Артек», липень 2019 року

Компанія, пов'язана з російським бізнесменом Євгеном Пригожиним, з 2015 року займається харчуванням дітей, які відпочивають в «Артеку». Щорічно ЗАТ «Комбінат дошкільного харчування» («Комбинат дошкольного питания») без конкурсу отримує контракти на постачання продуктів у дитячий центр у межах державного замовлення. Суми деяких контрактів, укладених між «Артеком» і «КДХ» («КДП»), перевищували мільярд рублів, а всього за останні шість років, за підрахунками проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, близька до Пригожина структура заробила понад чотири мільярди.

Як і шість років тому, сьогодні ЗАТ «Комбінат дошкільного харчування» ‒ єдиний постачальник продуктів для «Артеку» ‒ дитячого центру, розташованого на Південному узбережжі Криму, який має майже столітню історію.

Перший і другий контракти на постачання їжі для дітей, які відпочивають на ПБК, були укладені ще у 2019 році. І відразу на два роки. Їхня сукупна вартість ‒ понад один мільярд рублів. Тендер щодо цих закупівель не проводився, ЗАТ «КДХ» отримало обидва державних контракти без конкурсу.

Міжнародний дитячий центр «Артек»
Міжнародний дитячий центр «Артек»

Разом із тим навіть сукупна вартість цих двох контрактів ‒ не найбільший заробіток «Комбінату дошкільного харчування» у договірних відносинах з «Артеком». Так, наприклад, наприкінці 2016 року керівництво дитячого центру опублікувало закупівлю на постачання продуктів на 2017 і 2018 роки. Сума контракту склала понад 2,5 мільярда рублів. Схема вибору постачальника була ідентичною ‒ конкурс, як і з нинішнім контрактом, не проводився.

Інші контракти, укладені між «Артеком» і «КДП», виглядають дещо скромнішими. При цьому їхня ціна все одно варіюється від декількох мільйонів до декількох сотень мільйонів рублів кожної закупівлі.

Усього з 2015 року «Комітет дошкільного харчування» ставав підрядником «Артеку» шість разів.

Небезпечні зв'язки

«Комбінат дошкільного харчування» ‒ великий гравець на російському ринку кейтерингових послуг. Якщо проаналізувати активність компанії у сфері державних підрядів, стає очевидно, що переважно «КДХ» працює з московськими освітніми установами: середніми школами, коледжами та ліцеями.

В останні шість років «Артек» ‒ чи не єдиний замовник послуг «КДХ», який розташований поза межами російської столиці.

Сам «Комбінат» також зареєстрований у Москві на вулиці Якірна, 6. За цією ж адресою зареєстровані ще дві компанії «Школяр-ПЗ» («Школьник-ЮЗ») та «Московський школяр» («Московский школьник»). Дві останні структури мають однакові контактні відомості з компанією «АВК», яку заснував Євген Пригожин ‒ російський бізнесмен, відомий, як «кухар Путіна».

Євген Пригожин
Євген Пригожин

Те, що декілька років тому «КДХ» була серед кількох кейтерингових активів, які перейшли під контроль Пригожина, також писав РБК із посиланням на декілька джерел у цьому сегменті ринку.

Сам Євген Пригожин заперечує свій зв'язок з цими компаніями. Отримати його коментар на момент публікації матеріалу не вдалося. У «Комітеті дошкільного харчування» не відповіли на запит Крим.Реалії.

Одна з компаній-сусідок «КДХ» ‒ «Московський школяр». Саме вона постачала продукти в школи та дитячі садки Москви, де у 2018 році відбулося масове отруєння дітей.

«Кухар Путіна» та «господар ПВК»

Основним кейтеринговим активом Пригожина є компанія «Конкорд». Вона працює на ринку з середини 90-х років.

Окрім цього бізнесмен володіє низкою ресторанів. Деякі з них стали відомі завдяки організації харчування вищих посадових осіб Росії. У 2002 році в «New Island» ‒ одному з ресторанів Пригожина ‒ відбувалася зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Джорджа Буша-молодшого, а через рік Путін відсвяткував у цьому ж ресторані свій день народження.

Російський бізнесмен, «кухар Путіна» Євген Пригожин (зліва) у своєму ресторані подає страву Володимиру Путіну, 11 листопада 2011 року
Російський бізнесмен, «кухар Путіна» Євген Пригожин (зліва) у своєму ресторані подає страву Володимиру Путіну, 11 листопада 2011 року

Через близькість до президента Росії Пригожина регулярно називають у ЗМІ «кухарем Путіна».

Окрім ресторанного та кейтерингового бізнесу, Пригожин активно інвестує у ЗМІ. Він є засновником «Агентства інтернет-досліджень», більше відомого, як «фабрика тролів», ‒ організації, співробітники якої займалися розміщенням постів і коментарів провладної спрямованості в соцмережах.

Пригожина також називають «господарем» «ПВК Вагнера» ‒ неофіційного збройного формування, організованого у 2014 році, воно брало участь у збройних зіткненнях на сході України, у Сирії, Лівії, Судані, ЦАР та інших країнах.

Без претензій

На момент написання матеріалу представники «Артеку» не відповіли на запит Крим.Реалії щодо своєї співпраці з «Комбінатом дошкільного харчування». Разом із тим на офіційному сайті дитячого центру харчуванню присвячений окремий розділ.

Харчування в їдальні «Артека»
Харчування в їдальні «Артека»

Харчування в «Артеку» ‒ комплексне, п'ятиразове, проводиться за принципом «шведського столу». Між прийманням їжі не проходить більше ніж чотири години, вказано на офіційному сайті дитячого центру.

Згідно з документацією, опублікованою на сайті державних закупівель, представники «Артеку» регулярно виписують на адресу «КДХ» акти приймання робіт. Судячи з цієї інформації, загалом дитячий центр і близька до Євгена Пригожина структура своєю співпрацею задоволені.

В усіх вивчених кореспондентом Крим.Реалії актах було зазначено, що якість наданих послуг відповідає умовам контракту, а претензії у замовника до виконавця відсутні.

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