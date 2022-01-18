«Ветерани Росії» побачили «реабілітацію нацизму» у висловлюваннях письменника Шендеровича

Громадський рух «Ветерани Росії» звернувся до російських Слідчого комітету і Генеральної прокуратури з проханням притягти письменника Віктора Шендеровича до кримінальної відповідальності за статтею про реабілітацію нацизму. Голова руху Ільдар Резяпов заявив виданню Znak.com, що Шендерович «дискредитує заслуги СРСР у перемозі над нацистською Німеччиною».

Приводом для звернення «Ветеранів Росії» до правоохоронних органів став виступ Шендеровича в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» 6 травня 2021 року. У ньому, на думку представників руху, Шендерович «заперечував факти, встановлені вироком Нюрнберзького трибуналу, своїми висловлюваннями поширював брехню про діяльність СРСР у роки Другої світової війни та знецінював написи, залишені радянськими солдатами на стінах Рейхстагу».

Окремо в русі «Ветерани Росії» зазначили, що святкування Дня перемоги Шендерович називає «перемогобіссям», а ходу «Безсмертний полк» «знущанням насамперед із тих, хто в цій страшній війні постраждав». У розмові зі Znak.com Резяпов додав, що організація надіслала до Роскомнагляду звернення про блокування сайту Pobedobesie.info.

«Ветерани Росії» в жовтні 2021 року скаржилися до Слідчого комітету та Генпрокуратури на репера Моргенштерна, який засумнівався у необхідності витрачати мільйони на святкування Дня перемоги. Слідчий комітет розпочав перевірку висловлювань репера. У листопаді стало відомо, що Моргенштерн виїхав із Росії.

Наприкінці грудня 2021 року «Ветерани Росії» вимагали притягти до відповідальності за статтею про реабілітацію нацизму керівництво та співробітників «Меморіалу». Верховний суд ухвалив рішення щодо ліквідації цієї організації.

Віктора Шендеровича було оголошено «іноземним агентом» наприкінці грудня. На початку січня він повідомив, що виїхав із Росії через загрозу кримінального переслідування. До поліції із заявою про наклеп звернулася компанія бізнесмена Євгена Пригожина, якого ЗМІ називають «кухарем Путіна». За цією статтею письменникові загрожує до пʼяти років позбавлення волі.