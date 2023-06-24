Росія: Путін визнав «складну ситуацію» в Ростові і назвав дії вагнерівців «ударом в спину»

Президент Росії Володимир Путін у телезверненні 24 червня назвав зрадою та «ударом в спину» Росії заклики до заколоту засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він порівняв те, що відбувається, з подіями 1917 року, і пообіцяв, що всі причетні понесуть покарання.

Путін визнав, що у Ростові-на-Дону практично заблоковано роботу органів цивільного та військового управління.

«Будуть рішучі дії зі стабілізації ситуації в Ростові-на-Дону. Вона залишається складною», – сказав він.

Раніше Пригожин у Ростові заявляв, що головний пункт управління працює у штатному режимі. «Тому, коли вам будуть розповідати, що ПВК Вагнера завадила роботі і тому на фронті щось посипалося, то на фронті посипалося не тому», стверджує він.

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За словами Путіна, всі, хто готував збройний заколот, понесуть «неминучу кару». Він також закликав відмовитися від участі в ньому тих, кого «втягнули обманом чи погрозами».

Раніше російські медіа повідомили про присутність вагнерівців у Ростові-на-Дону, сам Євген Пригожин заявляв про контроль на штабом Південного військового округу та іншими об’єктами управління в місті.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За його словами, найманці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

У відповідь міністерство оборони Росії назвало заяву Пригожина провокацією. Федеральна служба безпеки РФ відкрила справу проти нього за статтею про збройний заколот.

Водночас Дмитро Пєсков запевнив, що президент РФ Володимир Путін «у курсі ситуації» навколо Пригожина.