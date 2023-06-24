ISW оцінив можливі наслідки протистояння в Росії для перебігу війни в Україні

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин дійсно планує збройний заколот, не очікуючи підтримки Кремля в зміні керівництва російського Міністерства оборони – таку оцінку оприлюднив Інститут дослідження війни рано вранці 24 червня за київським часом.

«Пригожин, можливо, прорахувався і помилково закликав до збройного заколоту, вважаючи, що матиме підтримку Путіна з огляду на напружені відносини Путіна з Міноборони та Шойгу в минулому», – вважають аналітики, додаючи, що такий розвиток подій малоймовірний.

Ця оцінка підтвердилася згодом, коли президент Росії назвав дії Пригожина «ударом у спину» Росії.

Також Інститут припускає, що протистояння всередині Росії може мати «значний вплив» на перебіг військових дій в Україні.

Зокрема, він вказує на те, що штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону керує обороною від українського контрнаступу на півдні України.

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«Ростов-на-Дону є критично важливою мембраною командування та управління російською армією, і будь-які загрози присутності Міноборони можуть мати наслідки для деяких критичних аспектів військових зусиль», – стверджують дослідники.

Автори звіту припускають, що вагнерівці можуть намагатися силоміць усунути керівників міністерства оборони Росії від посад, в тому числі в Москві.

«Очевидний початок збройного повстання Пригожина є кульмінацією його кампанії зі збереження контролю над його збройними силами, і він, схоже, бачить заколот як екзистенційну спробу вижити», – йдеться в аналізі.

Автори обґрунтовують це тим, що російське військове керівництво намагалося змусити найманців підписати контракти з Міноборони, таким чином перебравши контроль над ними в Пригожина.

Водночас дослідники ISW сумніваються, що він отримає широку підтримку серед військових, враховуючи, що проти нього виступив генерал Сергій Суровікін, якого раніше пов’язували з «Вагнером».

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«Навіть якщо група «Вагнер» може серйозно загрожувати Міноборони, Путін навряд чи дозволить успішну спробу Пригожина повалити Міноборони. Навіть якщо «Вагнер» зможе відчутно атакувати Міноборони в Ростові, Москві чи в інших місцях і фактично змусити змінити військове керівництво (що на даний момент є дуже малоймовірним через очевидну відсутність підтримки Вагнера серед старших офіцерів і військового персоналу), навряд чи Путін прийме це», – йдеться в прогнозі.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. За його словами, «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

У відповідь міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК «Вагнер» не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.