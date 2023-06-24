«Початок кінця Путіна» і «неминучі зміни» – експерти Заходу про події у Росії

Увага світових ЗМІ та експертів прикута до подій у Росії. Окремі прогнози сягають кінця епохи правління Володимира Путіна в РФ, а більш стримані аналітики, навіть якщо і сумніваються у втраті Путіним влади, запевняють, що події сильно послаблять його позиції та Росію загалом за будь-якого результату «повстання» «вагнерівців». «Голос Америки» зібрав кілька коментарів експертів.

Наказ президента Росії Володимира Путіна знищити лідера «вагнерівців» Євгена Пригожина та різка відповідь керівника ПВК «Вагнер» можуть прокласти шлях до «набагато вищого рівня потенційного насильства» і навіть до громадянської війни в Росії, вважає колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Про це Годжес заявив виданню Newsweek. «Залишається побачити, чи справді армія виконуватиме ці накази [Путіна]», – сказав він, припускаючи розвиток подій, за якого військо перейде у підпорядкування комусь іншому.

Путін, як відомо, назвав дії Пригожина і ПВК «Вагнер» державною зрадою і заявив, що винні будуть покарані. Пригожин відповів у відеозверненні, що Путін «глибоко помиляється».

Невдовзі цивільним особам у Росії стане все більш очевидно, наскільки погано йдуть справи насправді, скільки солдатів було втрачено

Повідомлення про перебування бойовиків групи «Вагнер» в російських містах Ростові-на-Дону та Воронежі Бен Годжес оцінив як потенційний ресурс «для тривалої боротьби».

«Цей заколот показує жахливий стан російської війни, – сказав Годжес. – Невдовзі цивільним особам у Росії стане все більш очевидно, наскільки погано йдуть справи насправді, скільки солдатів було втрачено».

Початок кінця Путіна

«Зараз ми бачимо конкретний початок кінця Путіна. Ця війна (війна Росії проти України – ред.) мала стати для нього загибеллю», так прокоментував події Александр Віндман, колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США.

Ми в боргу вдячності перед Україною

На його думку, «Росія буде слабшою, на якийсь час більш небезпечною, але слабшою». Натомість світ стане безпечнішим, переконаний Віндман.

Він також наголосив: «Ми в боргу вдячності перед Україною».

Щодо ядерної загрози, то експерт переконаний: малоймовірно, що сили ПВК «Вагнер» зможуть отримати доступ до будь-яких ядерних боєприпасів. Утім додав: «Це нова небезпека, і це саме те, чого політики найбільше бояться – страх ядерного сценарію мучить політиків США після розпаду Радянського Союзу».

Віндман ретвітнув допис історика війни, професора міжнародної політики університету Джонса Гопкінса Сергія Радченка, який стверджує, що захопити тактичну ядерну зброю чи іншу зброю масового знищення «вагнерівцям» навряд чи вдасться, але «саме це найбільше хвилюватиме політиків США».

Путін у найслабшій позиції з 2000 року

Навіть якщо повстання бойовиків ПВК «Вагнер» провалиться, президентство Путіна ніколи не виглядало таким слабким з моменту його вступу на посаду у 2000 році, вважає журналіст британської газети Guardian, автор книги «Вторгнення. Кривава війна Росії та боротьба України за виживання» Люк Гардінг.

Рішення Путіна вторгнутися в Україну виявилося великою стратегічною помилкою – найбільшою в його кар’єрі

Він наголосив, що до нинішніх подій у Росії призвела «стара тактика» Путіна «розділяй і володарюй».

Також британський аналітик нагадує, що Пригожин не менш агресивний, аніж Путін і абсолютно не миролюбний. Він і раніше виступав за більш активну позицію Росії у війні проти України та висловлював невдоволення відступами російських військ, каже експерт.

Диктаторська мрія Путіна захопити Україну не здійснилася

«Рішення Путіна вторгнутися в Україну виявилося великою стратегічною помилкою – найбільшою в його кар’єрі, яка рано чи пізно може позбавити його влади», – переконаний Гардінг.

Мрія Путіна захопити всю Україну та «возз’єднати» її з Росією не здійснилася. Виявилося, що це фантазія диктатора: продукт слабкого інтелекту

А навіть якщо «повстання» Пригожина швидко зазнає невдачі, «хвилі шоку» триватимуть місяцями, підживлюючи політичну нестабільність і ставлячи під сумнів придатність Путіна керувати, пише Guardian.

На думку Гардінга, все це відкриває «значні та інтригуючі можливості для України».

«Мрія Путіна захопити всю Україну та «возз’єднати» її з Росією не здійснилася. Виявилося, що це фантазія диктатора: продукт слабкого інтелекту, месіанського мислення та надзвичайної ізоляції Путіна під час пандемії Covid», – підсумував Гардінг.

24 години вирішать долю Путіна – CNN

Путін ризикує втратити владу, а наступні 24 години є критичними для вирішення його долі, вважає видання CNN.

Російський президент, йдеться у статті, зіткнувся з найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки, упродовж яких він керує ядерною державою. А тотальний контроль, вибудуваний автократією Путіна, зруйновано за одну ніч.

Попереду неминучі подальші потрясіння та зміни

CNN наголошує, що це вже не вперше світ спостерігає слабкість Москви цієї весни. Спочатку атака безпілотника на Кремль, потім обстріли елітних заміських будинків. За припущенням видання, російські багатії через події із виступом «вагнерівців» вже знають відповідь на питання, чи варто їм сумніватися в контролі Путіна над владою.

Утім, CNN також нагадує, що повстання рідко закінчуються результатами, яких прагнули досягти.

«Пригожин може не виграти, і основи контролю Кремля можуть не зруйнуватися. Але ослаблений Путін може робити ірраціональні вчинки, щоб довести свою силу. Він може виявитися неспроможним прийняти поразку в найближчі місяці на передовій в Україні. Він може не знати про глибину невдоволення серед своїх власних збройних сил і не мати належного контролю над їхніми діями. Неможливо уявити, що з цього моменту режим Путіна коли-небудь повернеться до своїх попередніх висот контролю. І попереду неминучі подальші потрясіння та зміни», – сказав виданню лондонський аналітик видання Нік Пейтон Волш.

З вечора 23 червня в Росії триває протистояння між військовими міністерства оборони та бойовиками приватної військової компанії «Вагнер».

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За його словами, серед його підлеглих багато вбитих і «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

24 червня Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. У Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.

Пригожин також зазначив, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії порушила кримінальне провадження проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «за заклики до збройного заколоту».