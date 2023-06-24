«Найкращий «хороший рускій» – це Пригожин». Українці активно коментують виступ ПВК «Вагнер» у Росії

Українці в соціальних мережах активно і дотепно коментують події в Росії і збройний виступ найманців групи ПВК «Вагнер», очолюваної Євгеном Пригожиним, які вже зайняли ключові об'єкти в Ростові-на-Дону і зараз можуть йти маршем на Москву через Вороніж. Багато хто наголошує, що ця криза в Росії може бути на руку Україні та ЗСУ для контрнаступу на фронтах на сході та півдні України.

Народний депутат України Ростислав Павленко коментує темпи просування вагнерівців з Ростова в напрямку Москви:

Депутат українського парламенту Микола Княжицький пише: «ми, як кажуть, «вболіваємо за обидві команди»в Росії:

Історик і письменник, професор Петро Кралюк написав у фейсбуці, що «неочікувано виявилося, що найкращий харошій рускій це Прігожін»:

Депутат Верховної Ради України Андрій Осадчук нагадує, що зазвичай путчі «на Московії» тривають від двох до трьох днів.

Народний депутат України Володимир Ар'єв так побачив ситуацію в Росії:

Тележурналістка Неллі Ковальська пише, що «це 24-те подобається мені значно більше, ніж попереднє», маючи на увазі, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну почалось 24 лютого:

Австрійський українознавець Міхаель Мозер запитує: «Ну, як же не радіти? На вам... вас!», маючи на увазі, що тепер росіяни мають дати раду з самими ж росіянами.

Журналіст Олександр Коляндр називає події в Росії «повстанням Радіо Шансон», натякаючи на кримінальне минуле і самого Євгена Пригожина і багатьох навербованих у в'язницях «вагнерівців»:

Журналіст та історик Олексій Мустафін коментує перший телефонний дзвінок за кордон, який зробив Путін, зателефонувавши Олександру Лукашенку в Білорусь:

Креативний дизайнер Олег Постирнак помітив, як змінювався статус російської армії за кілька років – спочатку вона була другою у світі, потім «другою в Україні», а зараз на тлі заколоту групи «Вагнер» вже армія Росії є другою в самій РФ:

Також в соцмережах українці кепкують з того, який вид попкорну кращий для перегляду серіалу «Вагнер».

А колишній дипломат Ярослав Войтко перепостив колаж з жінкою, яка вже стала мемом коли втікала з окупованого Криму після першої зробленої Україною «бавовни»: