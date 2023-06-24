Путін дозволив заарештовувати росіян «за порушення режиму воєнного стану»

Президент РФ Володимир Путін 24 червня підписав закон про адміністративну відповідальність за порушення режиму воєнного стану, повідомляє російське інформагентство Інтерфакс із посиланням на текст закону.

Так, Кодекс РФ про адміністративні порушення доповнюється статтею 20.51, згідно якої порушення режиму воєнного стану тягне накладення адміністративного штрафу на громадян в розмірі від 500 до однієї тисячі рублів або адміністративний арешт на строк до 30 діб; на посадовців – від однієї тисячі до двох тисяч рублів або адміністративний арешт на строк до 30 діб.

Якщо ж порушення було здійснене з використанням транспортного засобу, то разом з штрафом можлива конфіскація автомобіля. Закон також уточнює порядок затримання автотранспортних засобів, йдеться в тексті документу, розміщеному на офіційному порталі правової інформації РФ.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за російським законодавством, влада може:

перевіряти документи у громадян, затримувати в разі їх відсутності для встановлення особи, обшукувати людей на в’їзді та виїзді із зони КТО

прослуховувати телефонні розмови та переглядати особисте листування людей в інтернеті

«видаляти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів» на розсуд співробітників правоохоронних органів

використовувати автомобілі громадян чи організацій для надання першої допомоги та переслідування порушників

вимкнути телефонний зв’язок та заблокувати доступ до інтернету

тимчасово закрити виробництва, на яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно і біологічно небезпечні речовини

за потреби переселяти окремих людей у «безпечні райони», при цьому надаючи тимчасове житло евакуйованим

Мер Москви Сергій Собянін звернувся до городян після запровадження у столиці режиму КТО.

«У Москві запроваджено режим контртерористичної операції. У зв’язку з цим у місті скасовано раніше оголошені масові заходи. Усі міські служби працюють у повному обсязі, пересування містом не ускладнені. Дякуємо москвичам та гостям міста за розуміння та спокійне ставлення до того, що відбувається», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Собяніна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих і вагнерівці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.