«Москва готується до облоги». В столиці Росії й Підмосков’ї запровадили режим КТО

У Москві, Московській та Воронезькій областях режим контртерористичної операції – про це рішення Національного антитерористичного комітету Росії повідомило державне агентство «РИА Новости».

Повідомлення також підтвердило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України, зазначивши, що Москва «готується до облоги».

«Наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту», – йдеться в повідомленні розвідки.

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Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за російським законодавством, влада може:

перевіряти документи у громадян, затримувати в разі їх відсутності для встановлення особи, обшукувати людей на в’їзді та виїзді із зони КТО

прослуховувати телефонні розмови та переглядати особисте листування людей в інтернеті

«видаляти фізичних осіб з окремих ділянок місцевості та об’єктів» на розсуд співробітників правоохоронних органів

використовувати автомобілі громадян чи організацій для надання першої допомоги та переслідування порушників

вимкнути телефонний зв’язок та заблокувати доступ до інтернету

тимчасово закрити виробництва, на яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно і біологічно небезпечні речовини

за потреби переселяти окремих людей у «безпечні райони», при цьому надаючи тимчасове житло евакуйованим

Мер Москви Сергій Собянін звернувся до городян після запровадження у столиці режиму КТО.

«У Москві запроваджено режим контртерористичної операції. У зв’язку з цим у місті скасовано раніше оголошені масові заходи. Усі міські служби працюють у повному обсязі, пересування містом не ускладнені. Дякуємо москвичам та гостям міста за розуміння та спокійне ставлення до того, що відбувається», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Собяніна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих і вагнерівці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.