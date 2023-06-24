ЄС і США слідкують за ситуацією в Росії, Казахстан вважає її «внутрішньою справою»

Європейський союз слідкує за ситуацією в Росії, повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель 24 червня.

«Уважно слідкуємо за розвитком ситуації в Росії. На зв’язку з європейськими лідерами та партнерами по «Групі семи», – написав він.

Мішель додав, що збройне протистояння між найманцями та російською владою є «очевидно внутрішньою російською проблемою». Він наголосив, що ЄС продовжує підтримувати Україну.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що провів консультації з главою уряду та міністерством національної оборони країни у зв’язку з ситуацією в Росії. За словами Дуди, події в Росії перебувають під постійним наглядом.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж у розмові з «Голосом Америки» заявив, що у Вашингтоні стежать за ситуацією.

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«Ми консультуватимемося з союзниками та партнерами», – сказав він.

Про свою увагу до російських подій також заявили представники Німеччини та Франції. Єлисейський палац при цьому уточнив, що Париж, як і раніше, зосереджений на підтримці України.

Також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів розмову з Путіним, передає місцева служба Радіо Свобода. Токаєв назвав «внутрішньою справою» останні події в сусідній країні.

«Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку. Президент Володимир Путін подякував за виявлене розуміння Казахстаном ситуації, що склалася в Російській Федерації», — йдеться у повідомленні пресслужби Токаєва.

Раніше розвідка Великої Британії назвала спробу збройного заколоту Пригожина «найбільшим викликом» для російської держави за останній час.