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Політика

Спецефір: що відбувається в Росії? Пригожин захоплює міста і йде на Москву? Наслідки для України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Росії і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна

Важка техніка і вантажівки їдуть через Липецьку область у бік Москви − повідомляють росЗМІ. Президент РФ Путін порівняв те, що відбувається, з подіями 1917 року, і пообіцяв, що всі причетні понесуть покарання. А заклики до заколоту засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина назвав зрадою та «ударом в спину» Росії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Росії і заявив, що наразі слабкість РФ очевидна. За його словами, Путін довго маскував свою слабкість пропагандою, але зараз цього уже не сховаєш. Що відбувається в Росії? Які міста контролює ПВК «Вагнер»? Чия військова техніка їде до російської столиці? Та як дії Пригожина у відкритій конфронтації проти російської влади вплинуть на російсько-українську війну?

Про це та інше дивіться у спецефірі Радіо Свобода на @Радіо Свобода:

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