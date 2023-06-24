«На благо нашої перемоги»: Кулеба щодо протистояння Пригожина та Міноборони РФ

У Росії відбувається повстання на чолі з Євгеном Пригожиним та учасниками приватної військової компанії «Вагнер», «будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам», зазначив у кулуарах Книжкового Арсеналу в Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз дуже рано прогнозувати наслідки (для України – ред.), тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати їх було би занадто спекулятивно. Ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги», – наголосив він у коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих і вагнерівці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.