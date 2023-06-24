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«На благо нашої перемоги»: Кулеба щодо протистояння Пригожина та Міноборони РФ

«Зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати їх було би занадто спекулятивно. Ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги», – Дмитро Кулеба

У Росії відбувається повстання на чолі з Євгеном Пригожиним та учасниками приватної військової компанії «Вагнер», «будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам», зазначив у кулуарах Книжкового Арсеналу в Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Зараз дуже рано прогнозувати наслідки (для України – ред.), тому що Пригожин повстав проти всієї машини російської держави, тому спрогнозувати їх було би занадто спекулятивно. Ще раз повторюю: будь-які проблеми в тилу ворога – на благо нашої перемоги», – наголосив він у коментарі кореспонденту Радіо Свобода.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих і вагнерівці «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

Бойовики ПВК «Вагнер» у ключовому місті Росії після заклику до повстання (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Бойовики ПВК «Вагнер» у ключовому місті Росії після заклику до повстання (фотогалерея)

У ПВК «Вагнер» оголосили, фактично, «заколот» проти Міністерства оборони РФ та намір «йти на Москву».

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