Британська розвідка відзначає просування ЗСУ під Бахмутом

У рамках свого більш широкого контрнаступу Україна активізувала атаки в районі Бахмута на Донеччині і досягає там прогресу, йдеться у повідомленні Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

«У ході мультибригадної операції українські сили досягли прогресу як на північному, так і на південному флангах міста. Досі було мало свідчень, що Росія зберігає якісь значні оперативні резерви сухопутних військ, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вона зараз стикається у віддалених один від одного секторах – від Бахмуту до східного берега Дніпра, між якими понад 200 км», – йдеться у звіті британської сторони.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив вранці, що минулої доби на Бахмутському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області.

Напередодні речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону повідомив, що на бахмутському напрямку ЗСУ тримають ініціативу і продовжують штурмові дії. Він казав, що ЗСУ просунулись на 600-1000 метрів. Американський Інститут вивчення війни повідомив у щоденному огляді з посиланням на «російські джерела», що війська РФ 25 червня відбили українські атаки в районі Бахмута, водночас українські сили просунулися на південний захід від Великої Новосілки.