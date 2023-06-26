Масштабний наступ ЗСУ на сході?

- На північному та південному флангах Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися до тисячі метрів. 3-тя штурмова бригада показує бої за Бахмут та захоплення в полон російських військових. На сході Збройні сили України почали наступ на шести напрямках одночасно, йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Яка ситуація на фронті? На яких напрямках українські сили наступають і чи є зміни в бойовій ситуації за ці вихідні? Обговоримо з військовими.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Добу тривав похід керманича «ПВК Вагнер» на Кремль. Не дійшовши до російської столиці 200 км, Пригожин припинив «заколот». То чому він не дійшов до Москви? Про що домовився з Путіним через Лукашенка? Як події 24 червня позначаться на владі Путіна? Та якими будуть наслідки збройного повстання «вагнерівців» для України і Росії?
- Лукашенко домовився з Пригожиним, що «вагнерівці» перебазуються в Білорусь. Принаймні про це повідомили російські державні медіа, переповідаючи деталі домовленостей. Цілком можливо, що Путін там вб’є Пригожина – припускають журналісти CNN. Але навіщо керманич «вагнерівці» в Білорусі? Чи означає це, що він готуватиме новий похід на Київ з півночі? Чи дійсно він там? Та яку роль в цій історії відіграв Лукашенко?
FACEBOOK КОМЕНТАРІ