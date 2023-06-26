Результати заколоту ПВК «Вагнер» не є кінцевими. Місце перебування Пригожина не відоме – ISW

Результати збройного заколоту приватної військової компанії «Вагнер» на чолі з її засновником Євгеном Пригожиним не можна вважати завершеними, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Місце перебування Пригожина неможливо перевірити після його від’їзду з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня. Російське агентство RTVI стверджує, що пресслужба Пригожина повідомила, що Пригожин «передає привіт» і відповість на всі запитання, коли «буде на нормальному зв’язку»… Деталі угоди все ще незрозумілі з відкритих джерел, окрім спекуляцій і чуток. Наслідки збройного заколоту ПВК «Вагнер» ще не завершені, і залишається спостерігати, як буде реалізована угода, чи всі залучені сторони її повністю виконають, що Кремль і Міністерство оборони Росії мають намір робити з представниками ПВК «Вагнер», і чи будуть «вагнерівці» співпрацювати – незалежно від бажання Пригожина», – йдеться в огляді ISW.

Наслідки угоди Лукашенка і Пригожина для керівництва російського міноборони також залишаються неоднозначними, кажуть американські аналітики.

«Міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу генерала армії Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув відтоді, як Пригожин оголосив про початок збройного заколоту 23 червня. Деякі російські джерела припустили, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній офіцер служби безпеки Путіна та колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення. Будь-які зміни в керівництві МО означали б, зокрема, значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройний заколот прямими звинуваченнями Шойгу та Герасимова у загибелі десятків тисяч російських солдатів в Україні», – вказано в повідомленні.

Експерти кажуть, що і стратегія Кремля щодо «Вагнера», якщо така є, також залишається незрозумілою.

«Той факт, що ПВК «Вагнер» повертається до своїх тренувальних таборів із військовою технікою, вказує на те, що Кремль має намір зберегти принаймні певні елементи особового складу «Вагнера», а не прагнути негайно їх демобілізувати, хоча майбутнє командування та організаційна структура «Вагнера» незрозумілі», – зауважують аналітики.

Вони також зазначають: «Схоже, збройний заколот ПВК «Вагнер» 23-24 червня суттєво не вплинув на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні».

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву. Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина у справі про заколот закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком. Пєсков запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».