Лукашенко каже, що домовився із Пригожиним «про зупинення руху»: лідер «вагнерівців» відреагував

У пресслужбі Олександра Лукашенка заявили, що «за домовленістю з президентом РФ Володимиром Путіним» були проведені переговори з керівником приватної військової компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним, який розпочав озброєний заколот.

Як йдеться в повідомленні, в результаті переговорів вони «дійшли до домовленостей про неприпустимість розв’язування кривавої бійні на території Росії», а Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка «щодо зупинення руху озброєних осіб компанії «Вагнер» на території Росії та подальші кроки щодо деескалації напруги».

«На даний момент на столі – абсолютно вигідний та прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК «Вагнер», – стверджується у повідомленні пресслужби.

Згодом сам Пригожин виступив із заявою та розповів про свої подальші дії.

«Ми пройшли, не доходячи 200 кілометрів до Москви, не проливши жодної краплини крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитись. Ми розвертаємо свої колони і йдемо в польові табори згідно плану», – зазначив він.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.