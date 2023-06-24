У Москві готуються до швидкого приходу «вагнерівців», повідомляють російські медіа. Вже за кілька годин «вагнерівці» Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої, пише російське видання «Медуза» з посиланням на співрозмовників у Кремлі.

Путін екстрено виїхав на Валдай, впевнені українські спецслужби. Пєсков заявляє, нібито Путін працює у Кремлі. Літак Путіна зник з радарів, пишуть російські медіа.

У Москві панічні настрої, готуються укріплення аж до мінування мостів у столиці Росії. Російські олігархи та політики масово тікають із Москви на приватних літаках, частина з них вже приземлилась за межами РФ, повідомляє видання «Важные истории».

CNN вважає: наступні 24 години – вирішальні: президент Росії Володимир Путін ризикує втратити владу. Подробиці у спеціальному етері Свобода Live: