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Літаки Путіна на інших олігархів могли залишити Москву – ЗМІ

За даними ЗМІ, з Москви вдень 24 червня начебто вилетіли два літаки, які використовує президент РФ Володимир Путін

Низка російських олігархів та чиновників могли залишити Москву на тлі протистояння «вагнерівців» із Міністерством оборони РФ, повідомляє російське видання «Важные истории».

За даними ЗМІ, з Москви вдень 24 червня начебто вилетіли два літаки, які використовує президент РФ Володимир Путін: Іл96-300ПУ вилетів із столиці РФ і зник з радарів біля Твері, «що теоретично може свідчити про політ у резиденцію на Валдаї». Другий президентський літак Ту-214ПУ вилетів із Москви до Санкт-Петербурга, уточнили журналісти.

Водночас, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що «Путін працює у Кремлі».

Також, журналісти розповіли, що «бізнес-джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів зранку до Баку та приземлився у столиці Азербайджану». Але пресслужба Ротенберга стверджує, що він нібито перебуває у Москві.

Також ЗМІ пишуть, що бізнес-джет Gulfstream G650 олігарха Володимира Потаніна очікує на виліт до Стамбулу.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

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