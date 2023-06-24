Літаки Путіна на інших олігархів могли залишити Москву – ЗМІ

Низка російських олігархів та чиновників могли залишити Москву на тлі протистояння «вагнерівців» із Міністерством оборони РФ, повідомляє російське видання «Важные истории».

За даними ЗМІ, з Москви вдень 24 червня начебто вилетіли два літаки, які використовує президент РФ Володимир Путін: Іл96-300ПУ вилетів із столиці РФ і зник з радарів біля Твері, «що теоретично може свідчити про політ у резиденцію на Валдаї». Другий президентський літак Ту-214ПУ вилетів із Москви до Санкт-Петербурга, уточнили журналісти.

Водночас, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що «Путін працює у Кремлі».

Також, журналісти розповіли, що «бізнес-джет олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів зранку до Баку та приземлився у столиці Азербайджану». Але пресслужба Ротенберга стверджує, що він нібито перебуває у Москві.

Також ЗМІ пишуть, що бізнес-джет Gulfstream G650 олігарха Володимира Потаніна очікує на виліт до Стамбулу.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.