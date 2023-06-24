Подоляк: «репутація Росії як країни, яку треба боятися, повністю зруйнована»

Сценарії розгортання подій у Росії можуть бути різними, «протягом найближчих 24–48 годин сторони заявлять про всі свої наявні ресурси для внутрішнього протистояння», наголосив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода, коментуючи протистояння найманців компанії «Вагнер» та Міністерства оборони РФ.

«Взагалі російська еліта має зробити вибір на користь чи Євгена Пригожина, чи Володимира Путіна. Після цього буде зрозуміло, чи є ресурси в Путіна все це втримати під контролем. Так, безумовно, він може ще встояти. Але я говорю про інше, вся ця ситуація, а це вже не якась там вистава, це вже конкретні масштабні заворушення, це те, що РФ бачила востаннє у 1991–1993 роках. Це конкретно, сильно послабить РФ, вона вже не буде виглядати так монстроозно, як вона виглядала навіть протягом 16 місяців війни», – зазначив Подоляк.

За його словами, «в РФ вже розумітимуть, що путінське оточення достатньо слабке, сам Путін вже не є сакральним лідером. Після такого фіаско до цього будуть ставитися відповідно… Навіть якщо Путін ще залишиться протягом певного часу, це буде означати все рівно поступове скочування РФ до громадянського протистояння, до фактичного та юридичного програшу в війні».

Також Подоляк звернув увагу на те, що «репутація Росії як країни, яку треба боятися останніми подіями повністю зруйнована. Росії як суб’єкта глобальної політики, до якого треба ставитися відповідним чином, сьогодні не існує. Треба перестати говорити, що треба домовлятися з РФ, що в неї достатньо сил. І третя складова – в Росії після цього (заколоту «Вагнера» – ред.) в будь-якому випадку вже буде хаотична влада».

«Щоб Росія остаточно не загрузла у громадянській війні, їм доведеться забрати багато військових частин з лінії фронту, щоб втримати ситуацію під контролем – з будь-якого напрямку якщо заберуть, все посиплеться. Ситуація в Росії вкрай деморалізована, це дуже величезне вікно можливостей для нас», – зазначив радник керівника Офісу президента України.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.