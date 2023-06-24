Що протистояння в Росії означає для контрнаступу ЗСУ?

Аналітики на Заході припускають, що виступ бойовиків ПВК «Вагнер» проти російського військового керівництва може вплинути на ситуацію на фронті війни Росії проти України. Про це інформує «Голос Америки.

Події в Росії можуть відкрити можливості для просування сил України на фронті, вказує в коментарі CNN Малкольм Девіс, аналітик Австралійського стратегічного інституту. Він припускає, що Україна скористається з нинішнього протистояння.

Відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись

Якщо російські війська підуть воювати з «Групою Вагнера», це «відкриє нові можливості, щоб визначити прогалини в російських лініях, якими можна скористатись і де можна просунутись», – зазначає Девіс.

Напад ПВК «Вагнер» на російське військове керівництво в Ростові-на-Дону матиме значний вплив на воєнні дії Росії в Україні, вказує американський Інститут вивчення війни (ISW) у щоденному звіті.

Ростов-на-Дону – ключовий командний пункт російських сухопутних сил, які перебувають в Україні, вказують аналітики ISW. Тут розміщено штаб Південного військового округу, підрозділи якого беруть участь в обороні від українського контрнаступу на півдні України. Також там розміщено командний центр російського спільного угруповання сил в Україні. В ISW зазначають, що будь-яка загроза присутності в місті російського міноборони «матиме вплив на критично важливі аспекти ведення війни».

«Ідеальним часом» для українців скористатись «хаосом у Москві, хаосом в російських збройних силах» назвав події в Росії колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у коментарі для CNN.

Військова максима в тому, що під час війни країна не має відкривати другий фронт, якщо не має абсолютної переваги

Не варто відкривати другий фронт проти власного народу в той час, як триває протистояння на першому фронті, твітує колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.

«Військова максима в тому, що під час війни країна не має відкривати другий фронт, якщо не має абсолютної переваги», – твітує він.

З вечора 23 червня в Росії триває протистояння між військовими міністерства оборони та бойовиками приватної військової компанії «Вагнер».

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За його словами, серед його підлеглих багато вбитих і «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

24 червня Пригожин заявив, що його сили захопили контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону. У Москві та Воронежі введено режим надзвичайного стану.

Пригожин також зазначив, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті. Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії порушила кримінальне провадження проти засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина «за заклики до збройного заколоту».