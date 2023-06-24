«Вагнерівці» вже зайшли до Липецької області – губернатор

Війська «вагнерівців» вже зайшли до села Красне Липецької області, від нього до Москви залишилось менш ніж 400 кілометрів, пишуть російські ЗМІ.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив рух колон військ ПВК «Вагнера» на території регіону

Він стверджує, що правоохоронні органи та влада «вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки населення». Також Артамонов закликав місцевих жителів «не залишати домівок й утриматися від поїздок на будь-якому транспорті».

За словами губернатора області, «ситуація перебуває під контролем та якихось збоїв у роботі критичної інфраструктури немає».

«З ночі ми з командою та представниками всіх відомств перебуваємо в оперштабі. На зв’язку з усіма головами районів та службами. Усі працюють чітко та злагоджено», – сказав він.

У російських телеграм-каналах публікують відео пересування військової техніки. Зазначається, що колона ПВК «Вагнер» під російськими прапорами рухається на Красне, проїхавши Єлець. Найманці їдуть як у військовій техніці, так і в фурах.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Як передає російська служба Радіо Свобода, Пригожин згодом заявляв, що «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.