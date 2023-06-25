Заколот «вагнерівців» підкреслив розбіжності в російській владі – Макрон

Заколот найманців приватної військової компанії «Вагнер» «підкреслює розбіжності, наявні у владних колах РФ», наголосив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю газеті Provence.

Макрон зазначив, що марш ПВК «Вагнер» на Москву, який раптово зупинився, «показує розбіжності, що існують у російському таборі, і крихкість як його військових, так і допоміжних сил».

Французький лідер додав, що «ситуація ще розвивається», і він стежить за подіями.

«Все це має зробити нас дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі», – наголосив Макрон.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.