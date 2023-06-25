«Вагнерівці» збили літак Іл-22М та шість гелікоптерів армії РФ – ЗМІ

Під час збройного заколоту, організованого очільником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, у суботу, 24 червня, найманці нібито збили російський військовий літак Іл-22М, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на підрахунки нідерландського проєкту Oryx.

За словами кореспондента російського Першого каналу, на борту Іл-22М нібито було 10 людей – «вони, мабуть, загинули».

Також російські журналісти кажуть, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин нібито «погодився виплатити 50 мільйонів компенсації рідним загиблих льотчиків». Але поки що ані Пригожин, ані Міноборони Росії це не коментували.

Міноборони РФ також офіційно не повідомляло про будь-які втрати під час військового заколоту. Але проєкт Oryx зазначив, що найманці «ПВК Вагнера», окрім літака, начебто збили ще шість бойових гелікоптерів: серед них Ка-52 (пілоти загинули), Мі-8, Мі-35М і три вертольоти радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1. Загальна кількість загиблих могла досягти 20 військових, уточнили аналітики нідерландського проєкту.

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.