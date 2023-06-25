Наєв про ситуацію на кордоні з Білоруссю: «спроба наступу стане для ворога самогубством»

Ситуація на кордоні з Білоруссю «залишається контрольованою», всі служби від розвідки до інженерних військ працюють у посиленому режимі, зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«З приводу заяв щодо можливої участі ПВК «Вагнер» у нападі на нашу територію з боку республіки Білорусь. Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою», - заявив Наєв.

Наєв розповів, що «наразі на кордоні з Білорусі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника».

«Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7. Якщо ж таке станеться і ворог спробує перетнути державний кордон для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», – наголосив він.

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.