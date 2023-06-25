«Влада Росії після цих вихідних назавжди порушена» – у США реагують на події в Росії

Американські політики від обох провідних партій реагують на події в Росії 23–24 червня, коли протистояння бойовиків ПВК «Вагнер» та російських військових істотно загострилось, зазначає «Голос Америки».

Ці події виявили слабкість президента Володимира Путіна, твітує сенатор США від Демократичної партії Кріс Мерфі. «Він [Путін] може пережити це, але влада в Росії після цих вихідних назавжди буде порушена», – додає політик.

Наш перший пріоритет – захист громадян США та наших друзів в Україні

Мерфі радить американцям не забувати, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, хоч і, очевидно, розчарувався в російській війні в Україні, є чи не більш небезпечним, ніж Путін. Мерфі вважає, що США мають «подивитись, як розгортатимуться події, намагаючись не створювати враження, що вони втручаються, або стають на чийсь бік».

«Наш перший пріоритет – захист громадян США та наших друзів в Україні», – твітує політик.

Конгресмен-демократ Тед Ліу переконаний: «Ескалація конфлікту між угрупованням «Вагнер» та російськими військовими не могла б статись, якщо б російське незаконне вторгнення до України просувалось добре. Очевидно, це не так».

Якщо такий бандит-вбивця, як Пригожин з групи «Вагнер» вважає російське вторгнення до України незаконним, чому хтось може вважати інакше?

Колишній посадовець ЦРУ та конгресмен від штату Техас Вілл Гурд, який цього тижня оголосив про намір змагатися в кандидати на президентство в США від Республіканської партії, також прокоментував події в Росії.

Він закликав Сполучені Штати та союзників «допомогти Україні створити безпольотну зону зараз для захисту від зростання нестабільності через громадянську війну в Росії».

«Якщо такий бандит-вбивця, як Пригожин з групи «Вагнер» вважає російське вторгнення до України незаконним, чому хтось може вважати інакше?» – запитує політик.

Водночас прихильниця Трампа, конгресвумен від Республіканської партії Лорен Бейдерт твітує, що за часів президентства у США Дональда Трампа «не було таких постійних шалених конфліктів в світі».

23 червня бойовики ПВК «Вагнер» почали переміщення в Росії і оголосили про намір змінити керівництво російського Міноборони. 24 червня в першій половині дня засновник приватної військової компанії Пригожин заявив, що його сили здобули контроль над військовим штабом та іншими військовими об'єктами в Ростові-на-Дону й прямують до Москви, однак згодом канал угруповання «Вагнер» телеграмі розмістив повідомив, що бойовики мають зупинити рух і відійти. В Москві та Воронежі було введено режим надзвичайного стану.

Увечері 24 червня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

США та Європа, які уважно слідкують за подіями в Росії, вкотре запевнили про свою підтримку України.