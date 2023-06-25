Заколот Пригожина ліквідує угруповання «ПВК Вагнера» як незалежного гравця – ISW

Домовленість про відведення сил так званої «Приватної військової компанії Вагнера», найімовірніше, ліквідує це угруповання як незалежного гравця на чолі з Євгеном Пригожиним у його нинішньому вигляді, хоча окремі елементи групи можуть далі існувати в підпорядкуванні міністерства оборони РФ. Такі висновки 25 червня роблять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначають, що незрозуміло, як російська влада вирізнятиме з-поміж «вагнерівців» тих, хто не брав участі в заколоті, а в заяві речника Кремля Дмитра Пєскова за підсумками конфлікту не уточнюється подальша доля особового складу угруповання, який брав участь у повстанні, окрім як отримання помилування.

Пізно ввечері 24 червня речник президента Росії Дмитро Пєсков оголосив, що кримінальне провадження щодо керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина закривають, а сам він «піде в Білорусь» згідно з домовленостями між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

Прессекретар запевнив, що йому «невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він піде в Білорусь».

За словами Пєскова, «влада РФ не переслідуватиме тих «вагнерівців», які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги». Частина бійців приватної військової компанії, «яка спочатку відмовилася брати участь у «поході» Пригожина, підпише контракти з Міноборони», уточнив речник Путіна.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих. Він зазначив, що «вагнерівці» «йдуть розбиратися, чому в країні твориться безлад».

Пригожин згодом заявляв, що ПВК «Вагнер» має намір блокувати Ростов-на-Дону та йти на Москву, якщо найманцям не видадуть міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова.

Міністерство оборони Росії назвало заяви Пригожина інформаційною провокацією, а Володимир Путін звинуватив його в заколоті.

24 червня ЗМІ повідомили про те, що літаки президента РФ Володимира Путіна та інших олігархів могли залишити Москву.

Дещо пізніше 24 червня Пригожин заявив про те, що його військові припиняють рух вперед та йдуть до польових таборів.