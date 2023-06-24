«Україна точно зможе захистити Європу»: Зеленський закликав надати всю зброю

Україні необхідно отримати від західних партнерів всю зброю, необхідну ля захисту від агресії Росії, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 24 червня.

«Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо», – сказав він.

За його словами, безпека східного флангу Європи «тримається лише на нашій обороні, і саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі».

Зеленський наголосив, що українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – «це все те, що захищає Європу від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території».

«І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз – час надати всю необхідну для захисту зброю», – додав він.

Після завершення 13-го засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» 15 червня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Нідерланди та Данія поінформували про плани навчання українських пілотів на F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи навчання українських пілотів.

У Міноборони Данії повідомили, що розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українських пілотів на F-16 «на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії – там розташовані данські винищувачі цього класу». Навчання, як зазначили у данському відомстві, має розпочатися одразу після літніх канікул.