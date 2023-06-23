Зеленський прокоментував новий пакет санкцій Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський прокоментував новий пакет санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

«Вітаємо довгоочікуване й важливе ухвалення 11-го пакету санкцій, спрямованих на припинення обходу санкцій з боку», – написав Зеленський в твітері.

Він зауважив що «в Україні з нетерпінням очікують на їх ефективну реалізацію для зупинки вторгнення РФ та подальшого посилення обмежувальних заходів, зокрема проти атомної енергетики».

Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізує тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні країни, зокрема держави-партнери, мають застосувати заходи щодо компаній, які досі допомагають РФ обходити санкції і постачають компоненти до ракет.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія, ймовірно, має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації й розширення своєї оборонно-промислової бази.