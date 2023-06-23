ЄС затвердив 11-ий пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу, повідомила пресслужба Європейської ради.

«Наші санкції вже завдають серйозних збитків російській економіці й здатності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію і військову машину Путіна. Перешкоджаючи обходу санкцій, ми максимізуємо тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, таких необхідних для неї, щоб продовжувати незаконну війну проти України», – заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Щоб вирішити проблему зростаючого обходу санкцій, ЄС вирішив і надалі зміцнювати двосторонню і багатосторонню співпрацю з третіми країнами, а також надання технічної допомоги.

«Лише в тих випадках, коли співпраця не принесе очікуваних результатів, ЄС вживатиме швидких, пропорційних і цілеспрямованих дій, спрямованих виключно на те, щоб позбавити Росію ресурсів, які дозволяють їй продовжувати агресивну війну проти України, у формі відповідних індивідуальних заходів, спрямованих на операторів третіх країн, причетних до сприяння обходу санкцій», – йдеться в повідомленні.

У випадку, якщо, незважаючи на індивідуальні санкції та подальшу залученість, обхід залишатиметься суттєвим і системним, ЄС матиме можливість вжити виняткових, крайніх заходів. У цьому випадку Рада може одноголосно ухвалити рішення про обмеження продажу, постачання, передачі або експорту товарів і технологій, експорт яких до Росії вже заборонений, зокрема продуктів і технологій для бойових дій, до третіх країн, в яких існує особливо високий ризик обходу санкцій.

З метою подальшої мінімізації ризику обходу санкцій рішення також забороняє транзит через територію Росії більшої кількості товарів і технологій, які можуть сприяти військовому і технологічному зміцненню Росії або розвитку оборонного чи безпекового секторів, товарів і технологій, що підходять для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також реактивного пального і присадок до пального, що експортуються з ЄС до третіх країн.

Крім того, Рада додала ще 87 організацій до списку тих, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії в її війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення.

До списку входять чотири іранські підприємства, які виробляють дрони та постачають їх до Росії, інші суб’єкти третіх країн, що займаються обходом торговельних обмежень, і деякі російські суб’єкти, які розробляють, виробляють і постачають електронні компоненти для російської армії.

За повідомленням, тимчасове відтермінування, надане Німеччині й Польщі щодо поставок сирої нафти з Росії північною ділянкою нафтопроводу «Дружба», припиняється. Однак нафта, що походить із Казахстану або іншої третьої країни, зможе продовжувати транзит через Росію та імпортуватися в ЄС нафтопроводом «Дружба».

На додачу до економічних санкцій Рада вирішила внести до списку «значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що іноземні країни, зокрема держави-партнери, мають застосувати заходи щодо компаній, які досі допомагають РФ обходити санкції і постачають компоненти до ракет.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росія, ймовірно, має на меті використати щорічний Міжнародний військово-технічний форум «Армія-2023» для диверсифікації й розширення своєї оборонно-промислової бази.