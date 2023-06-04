Зеленський заявив про необхідність закрити будь-які напрямки обходу Росією міжнародних санкцій

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність закрити всі можливості обходу Росією санкцій. У вечірньому відеозверненні він зазначив, що обовʼязковою частиною відповідальності РФ на сьогодні є санкції.

«Сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. ГУР, Служба зовнішньої розвідки, уряд, Офіс. Дуже детально проаналізували, як Росія обходить санкції та хто їй допомагає. Різні країни, різні компанії, без яких Росія не змогла б виробляти засоби терору, зокрема ракети. На жаль, державі-терористу вдається використовувати технології світу через мережу постачальників, вдається обходити міжнародні санкційні режими», – сказав Зеленський.

За його словами, Україна «бачить» кожен напрямок обходу наявних санкцій, кожну країну, «чия територія або юрисдикція, чиї громадяни використовуються Росією для продовження терору».

«І ми маємо закрити всі такі напрямки – разом із партнерами, – щоб не було в російських ракетах, у російській зброї продукції вільного світу. Необхідні кроки будуть», – заявив Зеленський.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну США та інші країни запровадили заходи експортного контролю, щоб обмежити доступ Росії до технологій та інших ресурсів, які можуть підтримувати її оборонно-промисловий комплекс. Втім експерти і журналісти-розслідувачі кажуть, що Кремль знайшов лазівки, через які отримує необхідні РФ комплектуючі.

З боку США причетним до закупівель передової західної електроніки та обладнання для військово-промислового комплексу Росії загрожує кримінальна відповідальність.