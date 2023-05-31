Блінкен анонсує нові санкції для протидії застосуванню РФ іранських дронів в Україні

Сполучені Штати запровадять нові санкції проти виробництва іранських дронів, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном 30 травня.

За його словами, на зустрічі Ради з торгівлі та технологій учасники планують обговорити регулювання нових технологій, а також ланцюгів постачання.

Блінкен вказав на те, що попередня робота Ради була критично важливою для того, аби «гарантувати, що вторгнення Росії в Україну залишиться стратегічним провалом».

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«Завтра ми оголосимо про нові заходи, що базуються на експортному контролі технології, знайденої в іранських безпілотниках, які використовуються для ударів по українських цивільних та цивільній інфраструктурі», – заявив державний секретар.

Він додав, що нові санкції також будуть спрямовані проти російської дезінформації та на захист правозахисників в інтернеті.

Росія останніми днями посилила атаки на Україну із застосуванням іранських дронів-камікадзе Shahed. Зокрема, в ніч на 30 травня російські війська атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. За повідомленням, загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе, сили ППО знищили 29 ударних БпЛА. За даними командування, майже всі дрони були збиті на підступах до Києва та в небі над столицею.