Майже пів сотні австралійців не зможуть приїхати до Росії – МЗС

Росія закриє вʼїзд 48 громадянам Австралії. Як заявили в міністерстві закордонних справ у Москві 21 червня, таке рішення ухвалене «у відповідь на політично вмотивовані санкції Австралії щодо росіян».

Раніше в червні влада Австралії вирішила законодавчо заборонити будівництво нової будівлі посольства Росії в Канберрі на ділянці, розташованій неподалік парламенту.

Як оголосив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки, «через ризик, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту».

Росія у 2008 році уклала на 99 років договір оренди ділянки менш ніж за кілометр від будівлі парламенту Австралії. Передбачалося, що там зведуть будівлю нового російського посольства, проте роботи так і не розпочалися, що дало змогу Національному управлінню капітального будівництва (NCA) видати розпорядження про звільнення ділянки. Суд визнав дії NCA незаконними, після чого, як пише Brisbane Times, в ситуацію втрутився уряд.

Ділянка, яка була здана в оренду Росії під будівництво посольства, розташована поряд із дипломатичною місією Китаю. Інтерес до цієї ділянки виявляла і Україна.