З міркувань безпеки: Австралія анулювала оренду ділянки, де РФ планувала збудувати посольство

Влада Австралії має намір законодавчо заборонити будівництво нової будівлі посольства Росії в Канберрі на ділянці, розташованій неподалік парламенту. Про це 15 червня повідомляє видання Brisbane Times.

Як оголосив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки, «через ризик, який становить нова російська присутність так близько до будівлі парламенту».

В інтересах національної безпеки Австралії оперативно ухвалене рішення анулювати договір оренди, сказав Албаніз, додавши, що «уряд засуджує незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну».

Уряд Австралії наголосив, що йдеться не про заборону дипломатичного представництва Росії в столиці країни, а лише про будівництво посольства на конкретній ділянці.

Законодавча ініціатива уряду щодо ділянки під будівництво посольства РФ має ще бути схвалена парламентом. Представники парламентської опозиції вже заявили, що підтримують рішення уряду.

Росія у 2008 році уклала на 99 років договір оренди ділянки менш ніж за кілометр від будівлі парламенту Австралії. Передбачалося, що там зведуть будівлю нового російського посольства, проте роботи так і не розпочалися, що дало змогу Національному управлінню капітального будівництва (NCA) видати розпорядження про звільнення ділянки. Суд визнав дії NCA незаконними, після чого, як пише Brisbane Times, в ситуацію втрутився уряд.

Ділянка, яка була здана в оренду Росії під будівництво посольства, розташована поряд із дипломатичною місією Китаю. Інтерес до цієї ділянки виявляла і Україна.