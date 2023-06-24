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Україна і Глобальний Південь. Чому Індія є такою важливою для закінчення війни?

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді (ліворуч) під час зустрічі в кулуарах саміту «Групи семи». Хіросіма, Японія, 20 травня 2023 року
(Рубрика «Точка зору»)

Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Сполучених Штатів протягом кількох днів залишався однією з найважливіших тем для американських та світових медіа.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (посередині) виступає на обіді, який влаштували на його честь держсекретар США Ентоні Блінкен (праворуч) і віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс у Державному департаменті. Вашингтон, 23 червня 2023 року
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (посередині) виступає на обіді, який влаштували на його честь держсекретар США Ентоні Блінкен (праворуч) і віцепрезидент Сполучених Штатів Камала Гарріс у Державному департаменті. Вашингтон, 23 червня 2023 року

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден привітав очільника уряду Індії Нарендру Моді як дорогого гостя, Моді виступав у Конгресі США, на честь голови індійського уряду було організовано урочисту вечерю, Байден та Моді провели спільну пресконференцію. А відповідати на запитання журналістів – не у традиції голови індійського уряду.

Президент США Джо Байден (ліворуч) і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час державної вечері в Білому домі. Вашингтон, 22 червня 2023 року
Президент США Джо Байден (ліворуч) і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час державної вечері в Білому домі. Вашингтон, 22 червня 2023 року

Така особлива увага до Індії пояснюється не лише кількістю населення цієї країни, а Індія конкурує з Китаєм за звання найбільш населеної держави планети, і не лише економічними інтересами. Погіршення відносин із Росією на тлі російської агресії проти України та конкуренція з Китаєм вимагає від США та інших країн цивілізованого світу шукати союзників на Глобальному Півдні. Індія, мабуть – найважливіший союзник.

Хоча глава індійського уряду дотримується вкрай обережної позиції, коли йдеться про війну Росії проти України. У своєму виступі в американському конгресі Нарендра Моді жодного разу не згадав ані Росії, ані Китаю.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час виступу в Конгресі США. Вашингтон, 22 червня 2023 року
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час виступу в Конгресі США. Вашингтон, 22 червня 2023 року

Напередодні приїзду до Вашингтону в інтерв’ю американським журналістам прем’єр-міністр Індії зазначав, що його країна не є «нейтральною», коли йдеться про збройний конфлікт, а просто виступає за мир.

Закупівлі Індією та Китаєм російської нафти дозволяють Путіну розраховувати на збереження хоча б відносної соціальної стабільності та продовження війни

Така позиція має свої очевидні передумови. Історичні зв’язки Індії з Радянським Союзом – а СРСР завжди підтримував Індію в конфлікті з Пакистаном та допомагав озброїти індійську армію – переросли в історичні зв’язки з Російською Федерацією. До 80 відсотків озброєнь надходить до Індії саме з Росії. Хоча напад Росії на Україну всерйоз вплинув на темпи та номенклатуру цих поставок, озброєння зараз необхідне самій російській армії.

Ще один важливий аспект, який впливає на позицію Індії, пов’язаний із перепрофілюванням енергетичного ринку. Постачання російської нафти до Індії під час війни зросло у рази.

Нарендра Моді виступає проти війни, він публічно сказав про це Путіну

Так, звісно, Росія змушена продавати нафту з великою знижкою. Проте закупівлі Індією та Китаєм російської нафти дозволяють Володимиру Путіну розраховувати на збереження хоча б відносної соціальної стабільності та продовження війни. При цьому Індія закуповує російську нафту не лише для своїх потреб. Країну називають гігантською «пральнею» для російської нафти.

Тож чи можна перетворити таку країну на союзника західних демократій та України? Певні шанси на це є, хоча процес не буде швидким.

Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн у день вручення йому вірчої грамоти. Київ, 2 червня 2022 року
Президент України Володимир Зеленський (праворуч) і посол Індії в Україні Харш Кумар Джейн у день вручення йому вірчої грамоти. Київ, 2 червня 2022 року

Нарендра Моді не приховує, що виступає проти війни. Він публічно сказав про це Володимиру Путіну ще минулого року на саміті Шанхайської організації співробітництва у Самарканді. Продовження військових дій, перетворення війни на інструмент політики може призвести до серйозних регіональних криз – особливо на тлі непростих відносин Індії та Китаю.

Керівництво Індії зацікавлене насамперед у диверсифікації ризиків

Саме тому сьогодні керівництво Індії зацікавлене насамперед у диверсифікації ризиків. Зміцнення співробітництва зі Сполученими Штатами – лише один із кроків у цьому напрямку. Але це крок, який є дуже важливим. Бо якщо режим Путіна комфортно почуватиметься у відносинах із країнами Глобального Півдня, він ще довго зможе ігнорувати економічний тиск Заходу.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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