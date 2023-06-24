Залужний обговорив із генералом Міллі ситуацію на фронті та потреби в озброєнні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з очільником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом», – зазначив він у телеграмі 24 червня.

Крім цього Залужний Міллі про потреби ЗСУ у певних видах озброєння та засоби розмінування.

«Домовилися залишатися на зв’язку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.