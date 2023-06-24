Повітряні сили: вночі ППО збила 41 крилату ракету та два ударні дрони армії РФ

У ніч проти суботи, 24 червня, сили протиповітряної оборони знищили 41 крилату ракету, а також два ударні дрони Shahed-136/131, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

За інформацією українських військових, вночі 24 червня російська армія завдала ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування із бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування «Калібр» та ударними дронами Shahed-136/131.

«Літаки стратегічної авіації у кількості десяти одиниць здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9-ма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків», – кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того відомо, що з акваторії Чорного моря армія РФ здійснила пуски двох крилатих ракет морського базування «Калібр», а із півдня атакувала двома іранськими ударними дронами Shahed-136/131.

До відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» Повітряних сил ЗСУ, кажуть військові.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про ракетні удари по місту після 4 години ранку 24 червня, зазначивши, що вони не пошкодили жодної військової цілі, тільки житлові будинки.

Російські війська також завдали ракетного удару по Києву. За даними військової адміністрації, двоє людей загинули, 11 отримали поранення.