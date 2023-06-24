Кількість поранених у Дніпрі зросла до 11, серед них троє дітей – Лисак

Зросла кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 24 червня.

«За оновленими даними, через ракетний удар по приватному сектору Дніпра поранені троє дітей. Серед них – 4-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості», – заявив він.

Відтак загалом наразі відомо про 11 постраждалих, семеро з них у лікарні, додав голова області.

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За даними Лисака, один із постраждалих дітей – дев’ятирічний хлопчик – із сім’єю перебрався до Дніпра з Мар’їнського району Донеччини навесні минулого року.

«Їхнє рідне село зруйноване вщент. Повертатися нікуди. Тепер ще й орендований будинок без вікон та дверей. Малий – один з трьох поранених під час нічної атаки дітей. Нині – у лікарні. На щастя, життю нічого не загрожує», – написав він.

На початку доби 24 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область, знищивши чотири приватні будинки в Дніпрі, повідомила місцева влада. Два приватних будинки пошкоджені внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя.