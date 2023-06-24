Київ: кількість загиблих через російський удар зросла до трьох – Кличко

Пошуково-рятувальна операція на місці падіння уламків ракети в Києві триває, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, під уламками будинку в Солом’янському районі можуть бути люди.

«Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці», – заявив він.

Всіх мешканців постраждалого будинку евакуювали, додав він.

Раніше було відомо про двох загиблих внаслідок падіння уламків збитої ракети на житловий будинок у Солом’янському районі Києва.

За даними Київської міської військової адміністрації, російські війська випустили ракети Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Біля Києва збили понад 20 ракет.