Повітряні сили ЗСУ: стратегічна авіація Росії здійснила пуски крилатих ракет

У ніч проти 24 червня армія стратегічна авіація РФ вкотре здійснила пуски крилатих ракет, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

«Зафіксовано пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 стратегічною авіацією з акваторії Каспійського моря. Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 02.20», – йдеться у повідомленні.

Російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, від початку травня, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції в найближчій перспективі».