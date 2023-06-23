Безповоротні втрати РФ у війні можуть складати понад 235 тисяч осіб – BBC та «Медіазона»

За найбільш консервативною оцінкою, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити 52 тисячі осіб загиблими, пише 23 червня російська служба Бі-Бі-Сі. За цими ж даними, безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через тяжке поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 235 тисяч осіб.

За останні два тижні російській службі Бі-Бі-Сі спільно з виданням «Медіазона» та командою волонтерів вдалося встановити імена ще 903 осіб. У цілому число встановлених за відкритими джерелами загиблих в Україні російських військових сягнуло 26 121.

До цього списку переважно не потрапили ті російські військові, які загинули під час червневого наступу України. Повідомлення про загибель службовців російської армії зазвичай доходять із затримкою від 7 до 14 днів, бойовиків угруповання «ПВК Вагнера» – через 30-40 днів.

Ідеться лише про ті дані, які журналістам вдається знайти та перевірити за відкритими джерелами: це повідомлення чиновників та засобів інформації, публікації близьких родичів загиблих у соцмережах та інформація з цвинтарів.

Міноборони Росії не розкриває дані про втрати особового складу та не коментує цифри, які озвучують журналісти.