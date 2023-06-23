За добу ЗСУ ліквідували три роти та 6 складів боєприпасів армії РФ – Тарнавський

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку, впродовж останньої доби армія РФ втратила три роти, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

За його даними, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1344 вогневих завдань. Українським військовим вдалось знищити 51 одиницю військової техніки армії РФ.

Зокрема, впродовж доби армія РФ втратила наступну техніку:

3 танки;

14 ББМ (БМП, МТЛБ);

БпЛА «Supercam», БпЛА «Орлан-10», БпЛА «Merlin»;

2 гармати 2А36 «Гіацинт-Б»;

3 гармати 2С5 «Гіацинт-С»;

3 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон»;

2 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація»;

2 гаубиці 2А65 «Мста-Б».

Крім того, українські військові кажуть, що було ліквідовано шість складів боєприпасів армії РФ.

Напередодні українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.