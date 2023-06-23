Удар по базі РФ у Генічеську є відповіддю на «ракетний терор» – Олещук

Українські військові завдали удару по базі Росгвардії в місті Генічеськ Херсонської області, заявив 23 червня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!» – написав генерал у телеграм-каналі.

Раніше російські засоби інформації і представник окупаційної влади в Херсонській області Володимир Сальдо заявляли про удари, завдані ЗСУ по містах Скадовську і Генічеську близько 14:00. Сальдо стверджує, що серед загиблих є двоє цивільних.

Сили РФ щодоби завдають ракетних ударів по різних частинах української території.

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У ніч на 23 червня сили протиповітряної оборони України збили всі 13 запущених Росією крилатих ракет. Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, атака РФ була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. За даними військових, більшість крилатих ракет Х-101/Х-555 збили на Хмельниччині.