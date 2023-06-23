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Російський удар по Херсону: кількість жертв зросла

Раніше повідомлялося про двох загиблих. Фото ілюстративне

Кількість жертв сьогоднішнього російського обстрілу Херсона зросла до трьох, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, вдень 22 червня війська РФ «прицільним вогнем» вдарили по комунальному транспортному підприємству – 55-річний чоловік загинув на місці, ще п’ятеро людей були поранені. Згодом стало відомо про смерть 43-річного працівника підприємства.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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