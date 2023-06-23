Російський удар по Херсону: кількість жертв зросла

Кількість жертв сьогоднішнього російського обстрілу Херсона зросла до трьох, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У медзакладі зупинилося серце 53-річного працівника транспортного підприємства, котре сьогодні обстріляли російські терористи. Лікарі зробили все можливе, щоб врятувати життя чоловіка. На жаль, поранення виявилися надто важкими», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, вдень 22 червня війська РФ «прицільним вогнем» вдарили по комунальному транспортному підприємству – 55-річний чоловік загинув на місці, ще п’ятеро людей були поранені. Згодом стало відомо про смерть 43-річного працівника підприємства.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.